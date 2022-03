Bol pakt bij WK indoor zilver op 400 meter

AMERSFOORT - Femke Bol heeft bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado zilver gepakt op de 400 meter. De 22-jarige atlete uit Amersfoort moest in de finale alleen olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's voor zich dulden. Die won in 50,31 seconden, Bol werd tweede in 50,57. Het brons was voor Stephenie-Ann McPherson uit Jamaica in 50,79.