Tegenslag Verschoor in hoofdrace Bahrein

Het geduw en getrek tussen het tweetal leek alleen maar verliezers op te leveren, want de achtervolgende coureurs kwamen dichterbij en wisten zich ook in het gevecht te mengen. In ronde 27 kwam er een einde aan de race van Verschoor toen Enzo Fittipaldi zich verremde aan het einde van start-finish en de Benschopper in de rondte tikte.