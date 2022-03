FC Utrecht na desastreus begin onderuit tegen FC Groningen

Al in de eerste minuut kwam FC Utrecht door eigen toedoen in de problemen. Doelman Fabian de Keijzer hield de bal te lang aan de voet waardoor FC Groningen-speler Michael de Leeuw het duel in aan gaan. De sluitpost haalde daarbij de Groningse aanvaller neer. De VAR greep in, strafschop. Mo El Hankouri faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 0-1.