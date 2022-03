Onduidelijkheid rond toekomst Hake lijkt FC Utrecht niet te helpen: 'Misschien wil ik wel afscheid nemen'

Het contract van hoofdtrainer René Hake loopt komende zomer af. Er is nog geen duidelijkheid over een mogelijk langer verblijf van Hake in Utrecht of een eventuele opvolger. "Daar heb ik niet zoveel over te zeggen. Wij sluiten ons af van dat soort geluiden. Daar zijn we profs voor. Ik denk niet dat die onduidelijkheid de oorzaak is voor de gebrekkige vorm op dit moment", aldus Van der Maarel.