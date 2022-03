Utrechtse topscorerslijst: Van der Weijden en Ramselaar klimmen

PROVINCIE UTRECHT - De Utrechtse topscorer Floris van der Linden kwam deze week niet in actie want het duel van Spakenburg tegen AFC werd afgelast. Het duel van Sportlust'46 van zaterdag ging ook niet door, maar aanvaller Mark van der Weijden had dinsdag al toegeslagen waardoor hij is geklimmen op de Utrechtse topscorerslijst.