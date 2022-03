Tweede divisie: Problemen steeds groter voor Vogels en GVVV

IJsselmeervogels verloor zaterdag een bar slechte wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys met 1-0. Dat was al de vijf nederlaag op rij in een uitwedstrijd. De laatste keer dat IJsselmeervogels punten pakte in een uitwedstrijd was op 9 oktober, toen Jong Volendam met 1-0 werd verslagen.