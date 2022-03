Pessel & Boonen: 'Hake heeft de moed opgegeven, nú is het moment om afscheid te nemen'

Het seizoen lijkt als een nachtkaars uit te gaan. In de laatste zes wedstrijden werd slechts één keer gewonnen. De play-offs zijn met nog zeven wedstrijden te spelen nog altijd binnen handbereik. "Maar zoals het nu gaat hebben we helemaal niks in de play-offs te zoeken", reageert Paul. "Ik heb telkens gezegd dat Hake het seizoen moet afmaken, maar ook ik ben er nu klaar mee. Hij heeft bij RTV Utrecht gezegd dat hij misschien zelf wel gaat vertrekken. Het is duidelijk dat hij de moed heeft opgegeven." Appie wil de daad meteen bij het woord voegen. "We hebben dit weekend geen wedstrijd. Als je hem wil vervangen moet je het nú doen."