Door de Lens van Ankie: Een pareltje om te koesteren

PROVINCIE UTRECHT - Topsporters heb je in alle maten en vormen. Van patserig en stoer tot verlegen en ingetogen. Het zijn net gewone mensen. De sporters die op mij het meeste indruk maken zijn vaak degene die ‘zichzelf’ blijven. Dicht bij je zelf blijven is geen makkelijke als het succes groter wordt. We kennen allemaal wel de verhalen van jonge talenten die lelijk uit de bocht vlogen toen alle aandacht even te veel werd.