Voetbalsters Saestum spelen benfietwedstrijd tegen Feyenoord: 'Bijzonder en confronterend'

Saestum is de trotse koploper in de Topklasse, het hoogste amateurniveau, waarbij zij tot nu toe ongeslagen is. Woensdag wacht dus een wel heel bijzonder duel. Tegen eredivisionist Feyenoord in De Kuip. "Spelen tegen Feyenoord in de Kuip, dat prikkelt natuurlijk enorm de verbeelding. Meteen ga je fantaseren hoe strak de grasmat is, hoe eruit ziet als je het veld op komt en hoe het klinkt als we een goal scoren", aldus trainer David Romijn van Saestum.