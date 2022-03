IJsselmeervogels geeft voorsprong weg en verliest: 'Blijft niet altijd de andere kant op vallen'

Afgelopen weekend speelde IJsselmeervogels bedroevend slecht tegen Rijnsburgse Boys. "We hebben de koppen wel weer bij elkaar gestoken. Je moet verder en je wil de supporters niet in de steek laten. In de eerste helft was het nog wel fris. Het spel was in ieder geval weer een wereld van verschil ten opzichte van zaterdag", aldus Darren Rosheuvel. "Maar het is duidelijk dat we punten moeten gaan pakken."