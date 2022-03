Hekkensluiter GVVV ook onderuit bij Jong Volendam: 'Geen punten, zuur'

Na afloop was de vraag waarom GVVV pas in de tweede helft aan voetballen toe kwam. "Dat is een goede vraag. We hadden afgesproken om de jonge gasten van Volendam bij de strot zouden grijpen. Maar we kregen geen vat op hun spel", blikte Joshua Patrick terug. "In de positie waarin wij nu zitten kan je niet anders dan alles geven in de tweede helft."