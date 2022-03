Derde divisie: Hercules wil goede lijn doorzetten, Hoogland mist Wobbes

Hoogland kent een wisselvallige aanloop naar het uitduel met Dongen. Anderhalve week geleden was de ploeg van Roy Versluis nog de baas over titelkandidaat OFC Oostzaan, maar afgelopen weekend verslikte de ploeg zich in hekkensluiter DEM. Hoogland verloor met 0-1 door een treffer in de 88e minuut.