Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles naar FC Utrecht

"Met Luuk halen we een dynamische middenvelder met veel power in huis, die de laatste jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt", laat technisch directeur Jordy Zuidam weten in een schriftelijk bericht. "Luuk is een echte winnaar, heeft inzicht, zowel met als zonder bal, en is een goede passer. Die kwaliteiten koppelt hij aan rendement in de vorm van assists en doelpunten. We zijn ervan overtuigd dat hij uitstekend binnen de ambities van onze club past en zien een succesvolle samenwerking tegemoet."