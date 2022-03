Hercules meldt zich bovenin de derde divisie na derde zege op rij

De Utrechters wonnen met grote cijfers in Veldhoven. Het werd 5-1. Al na zes minuten kwam Hercules op voorsprong. Oussama Lahri opende de score voor de Utrechters. Drie minuten later lag de bal alweer in het net. Clubstopscorer Tyrone Fonville tekende voor de 0-2. In de achttiende minuut was het weer raak. Nu deed Lars Vermeulen de verbouwereerde geelzwarte formatie pijn, 0-3.