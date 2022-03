Kuipers vertrekt na dit seizoen bij Cangeroes

Kuipers is heel dankbaar dat hij met de beschikbare middelen de Utrechtse eredivisionist drie jaar heeft geleid. De waardering voor de bevlogenheid en passie die hij in Utrecht damesbasketball heeft gestoken is ook hoog. “Ik heb drie jaar alle tijd en energie gestoken in het bouwen aan een clubfundament en ik ben trots op de basis van de organisatie die er nu staat. Er ligt wel een uitdaging om de selectie op een hoger niveau te krijgen. Het is goed voor de dynamiek als iemand anders dat gaat doen na een paar lastige jaren met corona en veel blessures in de selectie. Zelf ben ik toe aan een andere uitdaging met meer perspectief. Mijn ambitie is nog steeds hoog en ik ga wat tijd nemen om te kijken waar interessante mogelijkheden liggen. Hopelijk gaat Dames 1 de volgende stap echt maken en structureel op een hoger niveau in de eredivisie een plek gaat vinden. Utrecht hoort daar”, aldus Kuipers op de website van de club.