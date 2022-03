Silberbauer keert samen met Advocaat terug in Galgenwaard

Dick Advocaat heeft jarenlange ervaring als trainer op de nationale en internationale velden. Hij leidde in 2018/2019 FC Utrecht naar Europees Voetbal door in de play-offs Vitesse te verslaan. Advocaat was in diezelfde functie in dienst bij Fenerbahçe, PSV, Zenit Sint-Petersburg, AZ, Glasgow Rangers, Sparta Rotterdam en Feyenoord. Daarnaast is Advocaat meerdere perioden bondscoach geweest van onder meer het Nederlands elftal. Als speler kwam Advocaat 39 wedstrijden uit voor FC Utrecht, dat was in de periode 1983-1984.