Wiebes grijpt naast zege in Classic Brugge - De Panne

Wiebes kon de 'nederlaag' accepteren. "Ze is niet voor niets wereldkampioen, hè", zei ze bij tv-zender Sporza over Balsamo. De jonge Nederlandse van Team DSM bleek bij de massale valpartij schade aan haar fiets te hebben opgelopen. "Er was een spaak gebroken, maar er was geen tijd meer om van fiets te wisselen. Ik was al blij dat ik nog terugkwam voorin. Jammer ook dat ik Charlotte nog verloor. Ik kwam daarna iets te vroeg in de wind te zitten."