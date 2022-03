Tweede divisie: De voorgeschiedenis is in elk geval veelbelovend

Maar dan het totaalplaatje. Koninklijke HFC staat tweede en heeft al zes wedstrijden niet verloren. GVVV is laatste en haalde uit 18 duels slechts 10 punten. In die 18 duels maakte GVVV bovendien slechts 12 doelpunten. Sietse Brandsma van Koninklijke HFC maakte er in zijn eentje negen. Eerder dit seizoen knokten de Veenendalers zich in Haarlem naar een punt: 0-0.