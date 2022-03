Spakenburg knokt zich in extremis naar zege: 'Deze is voor Theo'

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft door een doelpunt in de blessuretijd gewonnen bij Noordwijk. De ploeg van trainer Chris de Graaf kwam tot twee keer toe op achterstand maar won uiteindelijk met 2-3. Dat was voor De Blauwen extra bijzonder. Echte clubman Theo Hartog is ongeneeslijk ziek en was eregast bij het duel.