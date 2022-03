Topscorer Van der Linden kopt Spakenburg in extremis naar zege

In de tweede helft kwam Spakenburg op prachtige wijze naast Noordwijk op het scorebord. In de 59e minuut was het Wimilio Vink die met een omhaal voor de 1-1 zorgde. Een kwartier stond de gelijke stand op het scorebord. In de 74e minuut wist Raïes Roshanali namelijk de 2-1 op het scorebord te zetten.