Moeizame zege Sportlust'46 op negen Harkemase Boys: 'Was niet best'

Over de manier waarop Sportlust de wedstrijd uitspeelde, was Loenen niet tevreden. "De eerste 60 minuten met 11 tegen 11 waren niet groots. We hebben het gedaan volgens plan. Prima, maar niet mooi. Alleen dan komen we met twee man meer, en dan weet ik niet wat we aan het doen zijn. Dat was niet best. Het was echt niet om aan te zien", concludeert hij.