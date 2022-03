Moeizame zege Sportlust'46 tegen negental uit Harkema

Met een 1-0 voorsprong en een 11-9 verhouding op het veld leek Sportlust de wedstrijd eenvoudig uit te kunnen spelen in Friesland. Maar het spel van de Woerdenaren was niet om over naar huis te schrijven. Harkemase Boys had bij vlagen het betere van het spel, al had Sportlust ook een strafschop verdiend.