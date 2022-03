Nipte nederlaag DOVO tegen Excelsior'31

DOVO blijft door de nederlaag steken op 18 punten uit 20 wedstrijden. Daarmee is het team van trainer Florian Wolf zestiende in de derde divisie A. Directe concurrent VVOG won en heeft nu 21 punten, terwijl VVSB door een gelijkspel nadert tot op één punt. Hekkensluiter GOES kwam niet in actie.