Meeuwsen en Brouwer bereiken finale Pro Tour

De regerend Olympische kampioenen uit Noorwegen wonnen de eerste set met 21-17. Vervolgens kwamen Meeuwsen en Brouwer op gelijke hoogte door met 13-21 te winnen. De beslissende set was met 12-15 een prooi voor de Nederlanders, die in de poulefase ook de baas waren over Mol en Sørum (2-0). In de kwartfinale boekten Meeuwsen en Brouwer een overtuigende 2-0 overwinning op Brazilië.