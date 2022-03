Waterpoloërs ZPC Amersfoort en UZSC sluiten reguliere eredivisie af met zege

In de tweede periode stond ZPC Amersfoort met 5-2 voor, maar de bezoekers knokten zich terug. ZVL-1886 kwam in de derde periode op voorsprong, maar de ploeg uit Amersfoort liet de achterstand nooit groter worden dan een punt. In de laatste periode kwam ZPC Amersfoort weer op voorsprong en die werd niet meer uit handen gegeven. Aanvoerder Sebastiaan van Mil was met vijf doelpunten topschutter bij de Amersfoorters.