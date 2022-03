Dramatische eerste helft nekt Hoogland bij directe concurrent Blauw Geel'38: 'Onwaardig'

Hoogland-speler Stijn Mossink was iets meer te spreken over de tweede helft van zijn ploeg dan de eerste helft. "In de eerste minuten hadden we het iets betere van het spel. Na zes minuten viel de 4-0. Weer een tegenslag. Daarna hadden we een paar speldenprikjes, meer was het niet. Bij de 4-1 ging een corner toevallig over de lijn, maar dat was te laat voor een aansluitingstreffer."