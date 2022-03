Hockeyers SCHC onderuit op bezoek bij Rotterdam

In de tweede helft begonnen de Bilthovenaren beter te hockeyen. Bram Weers zorgde in de 45ste minuut voor de aansluitingstreffer. Tristan Algerda bracht een paar minuten later de marge weer op twee. Ondanks vele kansen en druk op Rotterdam, wist SCHC niet meer te scoren. Aan de andere kant van het veld viel nog wel een doelpunt. Menno Boere tekende in de 67ste minuut voor de 5-1. De ploeg uit Bilthoven blijft sinds 18 oktober 2021 wachten op een zege in de hoofdklasse.