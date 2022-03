Titelstrijd promotieklasse: ruime zege Schaerweijde, Voordaan in slotfase langs Laren

De Zeistenaren kwamen na ruim een halfuur op 1-0 via Jur van der Have. In een paar minuten liep het uit naar 3-0. Mark Weber scoorde in de 47ste minuut, waarna Casper Horn de 3-0 op het scorebord zette. Op het eind maakte Weber zijn tweede van de middag. Net als bij de eerste treffer scoorde hij uit een strafcorner.