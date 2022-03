Tweede divisie: GVVV - Spakenburg, vader tegen zoon

Vooral GVVV - Spakenburg is een pikant potje. De Veenendalers staan laatste en vechten voor lijfsbehoud. Trainer bij GVVV is Gery Vink. Bij Spakenburg, dat onder trainer Chris de Graaf is opgeklommen naar de middenmoot, is Wimilio Vink de laatste weken het goudhaantje. Hij is de zoon van Gery. De vraag is of hij het team van zijn vader verder in de problemen wil drukken.