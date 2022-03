Rick Kruys, hoofdtrainer FC Utrecht: 'Meer passie, minder voorspelbaar'

Onder Kruys gaan we een ander FC Utrecht zien dan onder René Hake. "Want uiteindelijk is de serie wedstrijden die we hebben gespeeld niet goed genoeg. Ik ga proberen de verdedigende organisatie te versterken omdat ik vind dat we te gemakkelijk tegengoals krijgen." De nieuwe trainer wil bovendien aan de bal wat meer variatie. "Ik hoop dat we dan iets minder voorspelbaar zijn dan we de afgelopen weken geweest zijn."