Sanchez Angulo na één seizoen weg bij IJsselmeervogels

Namens de technische commissie zegt Erwin van der Lugt dat ze graag hadden doorgewild met Sanchez Angulo. "Maar we hebben alle begrip voor zijn beslissing om dichter bij huis te gaan voetballen. Hij gaat op zoek naar een club in de regio Den Haag, die hij met zijn kwaliteiten zeker gaat vinden. We willen hem heel veel geluk wensen met zijn maatschappelijke loopbaan en nog heel veel succes in het restant van dit voetbalseizoen."