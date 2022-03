Sarah Buis geniet van haar waterpoloavontuur in Hongarije: 'Ik wilde een stap hogerop'

In 2020 keerde Aarts terug in Nederland. Ze ging in eerste instantie bij het derde van UZSC keepen. Maar door een telefoontje van bondscoach Doudesis keerde ze terug bij Oranje en in het eerste van UZSC. Nu ze helemaal terug is, in het topwaterpolo, trekt het buitenlandse avontuur haar opnieuw. "Ik ben daar weer naar aan het kijken", vertelt Aarts.