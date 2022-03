Beachvolleybaltoernooi King of the Court ook dit jaar in Utrecht

King of the Court werd de afgelopen twee jaar ook gehouden in Utrecht, toen in een coronaproof stadion. Het toernooi in Utrecht is een van de vijf wedstrijden in de serie die op vier continenten zal worden gehouden. De eerste vindt in juni plaats in Hamburg in Duitsland. Na het toernooi in Utrecht volgen nog wedstrijden in Itapema in Brazilië, in een nog te bepalen stad in Australië en in Doha in Qatar.