Tweede divisie: GVVV zonder geschorste Patrick, ziekenboeg IJsselmeervogels loopt leeg

Tegenstander Quick Boys, dat eerder dit seizoen dankij een doelpunt in de blessuretijd een 1-0 overwinning stal in Bunschoten-Spakenburg, is ook in vorm. De Katwijkers, zesde in de tweede divisie, zijn al vijf wedstrijden op rij geslagen. Daarmee is Quick Boys samen met Koninklijke HFC de best presterende tweede divisionist van de laatste vijf duels.