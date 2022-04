Tegenstander GOES kende begin maart een sterke periode maar is na drie nederlagen op rij weer terug op de laatste plaats. Positief voor de Zeeuwen is dat zij nog nooit verloren van Sportlust. De twee voorgaande ontmoetingen eindigden in 0-0 en 1-0, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat beide keren in Goes was.