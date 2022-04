Derde divisie: Kilometers maken voor Hercules en Hoogland

EVV - Hoogland is het duel tussen de nummers 15 en 16 van de derde divisie. Beide ploegen moeten, als ze blijven staan waar ze nu staan, play-offs spelen om degradatie naar de hoofdklasse te voorkomen. Doel is dus om minimaal veertiende te worden. Daarom is winst in de kelderkraker noodzakelijk.