Rick Kruys staat voor zijn debuut als hoofdtrainer: 'Tuurlijk is er wel een stukje spanning'

De vraag aan een nieuwe trainer is altijd met welk systeem hij gaat spelen. Wordt het 433, 442 in een ruit, 442 in een kommetje of zelfs 532. Kruys is daar helder over. "Ik heb niet een vast systeem, omdat ik het belangrijker vind te spelen vanuit je principes. Of je dan 433 staat of 442, dat maakt niet zoveel uit. Je moet je principes uitvoeren, los van de formatie waarin je speelt."