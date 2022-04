GVVV niet langs tiental Noordwijk: 'In onze situatie schiet je niks op met een punt'

VEENENDAAL - GVVV is voor de zesde keer op rij ongeslagen gebleven in eigen huis. Voor de Veenendaalse tweede divisionist was er echter geen reden tot juichen, want tegen Noordwijk werd het 1-1, terwijl de bezoekers in de slosfase met tien speelde. Het gat tussen hekkensluiter GVVV en nummer 17 ASWH blijft daardoor vier punten.