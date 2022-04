Onverdiende nederlaag IJsselmeervogels bij Quick Boys: 'Als het bij rust 0-3 is, mag niemand wat zeggen'

Trainer Gert Peter de Gunst vond het een onnodige en onterechte nederlaag. "Als we bij rust met 3-0 voor staan, mag niemand hier wat zeggen. Dan kunnen we douchen en de bus in. In de tweede helft blijven we kansen creëren en zij schieten hun eerste kans er in. Na die 1-0 hebben we het niet goed gedaan, toen kwam er frustratie in."