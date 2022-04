Zure en onverdiende nederlaag IJsselmeervogels bij Quick Boys

Quick Boys kreeg daarna een grote kans via Tommy Bekooij toen Adil Haian zich in de bal verslikte. De aanvaller van de thuisploeg schoot echter over. De Vogels kregen in de slotfase nog wat kleine kansen, maar ook Quick Boys kreeg via Bekooij en Maatsen grote kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. IJsselmeervogels bleef daardoor hoop houden op de gelijkmaker, totdat Mike van de Ban in de extra tijd alsnog de 2-0 maakte.