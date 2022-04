Liveblog: FC Utrecht op voorsprong in Waalwijk

UTRECHT - FC Utrecht neemt het vanavond in de eredivisie op tegen RKC Waalwijk. Bij de Utrechters maakte Rick Kruys zijn debuut als hoofdtrainer. De voormalig profvoetballer heeft de plek ingenomen van René Hake die anderhalve week geleden moest vertrekken bij FC Utrecht.

De wedstrijd is natuurlijk ook LIVE te horen op Radio M Utrecht (93.1 FM) met live commentaar van René van den Berg, Pieter van Schaick en de analyse van Gert Kruys. Lees hier de voorbeschouwing op het duel.

RKC - FC Utrecht: 0-1

Scheidsrechter: Marc Nagtegaal

0-1 Quinten Timber 34'

Liveblog:

85' Gustafson weer met een slimme pass. Ramselaar wordt dwars gezeten en kan niet tot een schot komen.

83: WISSEL RKC: Kuijpers voor Anita, de RKC-speler uit Vleuten.

82' Boussaid prachtig! Van de Streek legt de bal uit de lucht in een keer dood en lopt vervolgens net over de goal waar Vaessens te ver weg stond. Dit verdiende meer.

74' WISSEL FC Utrecht: Trainer Rick Kruys neemt geen risico. Timber gaat eruit en Van Overeem komt erin.

73' De Utrechter wil er niet uit en komt terug binnen de lijnen.

72' Het is klaar met Timber. In een kopduel gaat hij bij de landing vol door zijn rechter enkel.

70' WISSEL RKC: 'Oukili en Bakari voor Büttner en Azhil.

69' Van der Kust wat goed! De kleine back onderschept de bal brutaal en is meteen vertrokken. Via Van de Streek belandt de bal bij Timber, maar die schiet recht op de RKC-doelman.

66' FC Utrecht is weer terug. Van de Streek steekt Boussaid weg. De Belg legt terug op Gustafson, maar RKC is bij de les. "Boussaid moet zelf schieten", reageert Gert Kruys op in Namen en Rugnummers Live op Radio M Utrecht. "We drukken te weinig af."

61' FC Utrecht is het initiatief even kwijt.

60' Douvikas wordt tegen het hoofd geraakt. De Griek kan niet meer. De interlandperiode zal ook niet in zijn koude kleren zijn gaan zitten. WISSEL FC Utrecht: Van de Streek voor Douvikas.

57' FC Utrecht blijft combineren. Het speelt fris en fruitig.

54' Willem Janssen gooit zijn ziel en zaligheid er nog maar eens in. Maher neemt de vrije trap en de aanvoerder kopt bijna binnen om daarna neergebokst te worden door Vaessen. Janssen staat sneller op dan de doelman van RKC.

51' GEEL voor Janssen. Odgaard neemt de vrije trap, maar glijdt uit. Hij schiet de bal van net buiten de zestien recht in de handen van De Keijzer.

49' Van der Kust naar Ramselaar in een keer door naar Gustafson. Weer een prachtige aanval, maar de Zweed legt terug. Hij had beter kunnen schieten.

46' En we spelen ook weer.

46' Van der Venne komt voor Stokkers. Dat betekent dat Odgaard dieper gaat spelen, legt Gert Kruys uit op Radio M Utrecht.

45' Het is rust na een prima eerste helft van FC Utrecht. Er lijkt weer muziek in te zitten.

44' FC Utrecht combineert er op los. Hakje hier, steekpass daar. Het eindstation is Douvikas, maar de Griek heeft nog niet het zelfvertrouwen.

Janssen maakt een wereldgoal, maar staat net buitenspel

39' Ooooh Janssen! Hij volleyt de voorzet van Timber ineens binnen, maar het is buitenspel. Een kopie van Cruyff op het WK van '74, maar hij telt niet.

35' Wat een heerlijke goal van Timber. Zijn tweede van het seizoen.

Timber maakt 1-0

34' GOAL! Gustafson geeft de bal met veel gevoel op maat aan Quinten Timber en die schiet verwoestend in de linker kruising.

32' RKC is er ineens uit. Kramer wordt gevonden, maar struikelt over Van der Kust. Nagtegaal ziet er geen strafschop in gelukkig.

29' Douvikas over recht kan de bal voortrekken. Niet zuiver. Ramselaar kan er niet bij. Trainer Kruys springt op van de bank. Opnieuw een grote kans voor FC Utrecht.

27' Douvikas! Redding van Vaessen. De Griek kopt een voorzet van Van der Maarel bijna binnen, maar de keeper van RKC kan de bal spectaculair overtikken.

24' Timber pakt de bal af net buiten het strafschopgebied van RKC en stuurt meteen Douvikas weg. De Griek durft niet te schieten en de aanval bloedt dood. Zonde, want hier zat meer in.

23' FC Utrecht krijgt weer meer grip op het middenveld en zet de druk erop.

20' Vrije trap FC Utrecht nu, Maher geeft strak voor. Weggekopt door Meulensteen.

19' Vaessen, de keeper van RKC, heeft pijn. Hij moet verzorgd worden. Het komt FC Utrecht wel uit. RKC is de betere. FC Utrecht probeert in balbezit de bal wel snel rond te laten gaan, vertelt Kruys senior in Namen & Rugnummers Live op de Radio M Utrecht.

17' Het is al weer een paar minuten rustig in Waalwijk. RKC probeert te voetballen, maar is niet dreigend.

10' FC Utrecht in de aanval. Douvikas gaat naar de grond. Geen strafschop.

8' Nagtegaal is gaan kijken en keurt hem af!

De goal van Meulensteen wordt afgekeurd

8' We krijgen een VAR, want Kramer werkte Gustafson naar de grond.

6' GOAL! Meulensteen staat vogelvrij en kopt binnen uit een vrije trap vanaf links van Büttner.

5' Douvikas probeert een omhaal. Voorlangs! FC Utrecht zet enorm hoog druk. RKC probeert er van te profiteren door er snel uit te komen.

4' FC Utrecht kiest voor het eerst de aanval.

Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van FC Utrecht

1' We zijn begonnen!

Opstellingen:

RKC Waalwijk: Vaessen; Adewoye, Meulensteen, Touba, Gaari; Anita, Stokkers, Azhil; Büttner, Kramer, Odgaard.

FC Utrecht: De Keijzer, Van der Maarel, Van der Hoorn, Janssen, Van der Kust; Timber, Maher, Gustafson; Boussaid, Douvikas, Ramselaar.

Warmlopen:

- FC Utrecht staat in de eredivisie op dit moment zevende. RKC Waalwijk is de nummer veertien.

- Van de 25 keer dat RKC Waalwijk ontving in de eredivisie wonnen de Utrechters acht keer. RKC hield dertien keer de drie punten in Waalwijk.

- Eerder dit seizoen eindigde het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk in Stadion Galgenwaard in 2-2.

- Bij RKC Waalwijk is Michiel Kramer topscorer. De spits heeft negen doelpunten achter zijn naam staan. Kramer speelde in het seizoen 2018/2019 acht duels voor FC Utrecht.

- De topscorer aan de zijde van FC Utrecht is Bart Ramselaar. De Amersfoorter scoorde tot dusver acht keer.

- Rick Kruys kan van de laatste tien trainers van FC Utrecht de tweede worden die bij zijn debuut de winst verovert. John van den Brom deed het op 4 augustus 2019 met een 2-4 winst bij ADO Den Haag.