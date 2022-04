Livebog: Rick Kruys debuteert in Waalwijk als hoofdtrainer FC Utrecht

- FC Utrecht staat in de eredivisie op dit moment zevende. RKC Waalwijk is de nummer veertien.

- Van de 25 keer dat RKC Waalwijk ontving in de eredivisie wonnen de Utrechters acht keer. RKC hield dertien keer de drie punten in Waalwijk.

- Eerder dit seizoen eindigde het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk in Stadion Galgenwaard in 2-2.

- Bij RKC Waalwijk is Michiel Kramer topscorer. De spits heeft negen doelpunten achter zijn naam staan. Kramer speelde in het seizoen 2018/2019 acht duels voor FC Utrecht.

- De topscorer aan de zijde van FC Utrecht is Bart Ramselaar. De Amersfoorter scoorde tot dusver acht keer.

- Rick Kruys kan van de laatste tien trainers van FC Utrecht de tweede worden die bij zijn debuut de winst verovert. John van den Brom deed het op 4 augustus 2019 met een 2-4 winst bij ADO Den Haag.