EK Grieks-Romeins worstelen: Gebroeders Sterkenburg uitgeschakeld

Tyrone verloor in de achtste finale van de Oekraïner Vladlen Kozljoek. Dat was in de categorie tot 97 kilogram. Marcel Sterkenburg wist in de categorie tot 82 kilogram nog in de achtste finale te winnen van de Fransman Johnny Just Bur. Hij verloor uiteindelijk in de kwartfinale van de Moldaviër Mihail Bradu.