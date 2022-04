FC Utrecht verzuimt zichzelf te belonen tegen RKC

Ook Simon Gustafson had moeten scoren, maar de Zweed, die een goede wedstrijd speelde, koos om Sylla te bedienen. "Het is altijd moeilijk achteraf. Op dat moment vond ik dat Moussa er beter voor stond, achteraf was dat misschien niet zo. Dat is voetbal. Je neemt beslissingen in een split seconde. Het is vervelend dat we niet winnen, maar we hadden weer plezier in het veld. Dat is belangrijk."