Gelijkspel voor SCHC in degradatiekraker: 'Grafstemming'

Aanvoerder Marnix Kleinsman merkte dat er een grafstemming was bij zijn SCHC. "Dit komt doordat we het weggaven. Het werd op het eind hectisch, waardoor er geen structuur meer in ons spel was. Dan valt nog de 3-3. We hadden meer dan een punt gewild, maar we hoeven niet ontevreden te zijn met het resultaat. We houden Hurley onder ons."