Hercules nestelt zich in top-vijf na verdiende zege bij HSC'21: 'Meer goals maken'

Hercules-trainer René van der Kooij was minder enthousiast over de eerste helft dan de tweede helft van zijn ploeg. "We hebben twee fouten van hun afgestraft met goals. Dat hebben we dus niet zelf afgedwongen in de eerste helft. De tweede helft gaven we geen kans meer weg en zetten we goed druk. Het enige is dat we er drie, vier meer konden maken."