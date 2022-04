Roeiers Triton eindigen vierde bij Varsity

Orca finishte in 10:21,20 op het Amsterdam-Rijnkanaal. Met deze tijd waren ze ruim twintig seconden langzamer dan winnaar Nereus. Laga werd tweede en Saurus derde. Orca uit Utrecht was niet geplaatst voor de finale. In 2019 wist Triton verrassend de oude vier bij de Varsity te winnen. Nereus was vorig jaar ook de sterkste en recordhouder met 45 zeges bij de Varsity, die 138 keer werd gehouden.