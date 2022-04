Titelstrijd promotieklasse: puntenverlies Voordaan, zege Schaerweijde

Voordaan kwam vroeg op achterstand door een goal van Quintijn van Rheenen. Via Thur Stadelemaier en Adriaan Stolk boog de ploeg uit Groenekan de achterstand om in een voorsprong. Terugkomen van een achterstand lukte Cartouche ook. Van 1-2 achter werd het 3-2 via Lars Daniels en de tweede treffer van Van Rheenen. Dankzij de tweede goal van Stolk hield Voordaan een punt over aan de ontmoeting met Cartouche.