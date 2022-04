Derde divisie: Sportlust jaagt op top 2, DOVO nu onder de streep

DOVO doet het doorgaans goed tegen ACV. In de tijd dat de hoofdklasse nog het hoogste niveau was wonnen de Veenendalers twaalf van de zestien duels tegen de ploeg uit Assen. In de derde divisie qwon DOVO twee van de drie ontmoetingen. De enige keer dat DOVO niet won was eerder dit seizoen. Op Panhuis won ACV toen met 2-1.