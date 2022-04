Gelijkspel voor GVVV door late tegentreffer: 'Komt hard aan'

Vijf minuten na rust kreeg GVVV een strafschop nadat Lars ten Tije, in de rust in het veld gekomen voor Jordi Bitter, was neergehaald. Ten Tije ging zelf achter de bal staan en faalde niet: 2-1. GVVV rekende zich al rijk maar in de extra tijd van de tweede helft kwam de gelijkmaker alsnog op het scorebord. Via een strafschop van Thomas Marijnissen kwam de 2-2 eindstand op het scorebord.